Förderpaket vom Rat verabscheidet : Hilfe für Kranenburger Vereine in der Pandemie

Hilfe für Kranenburger Vereine in der Pandemie

Kranenburg Vereine, die aufgrund von Corona finanzielle Einbußen haben, können nun bei der Gemeinde Kranenburg Fördermittel von bis zu 2000 Euro beantragen. Wie die Anträge gestellt werden müssen und wo es Hilfe dafür gibt.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Joachim Jansen zeigt sich zufrieden über die Förderung, die nun auf den Weg gebracht ist: „Wir freuen uns für Kranenburgs Vereine. Wir haben eine tolle Förderung auf den Weg gebracht“, sagt er. Der Rat der Gemeinde hat mit den Stimmen der CDU ein Hilfspaket für Vereine in Zeiten der Pandemie verabschiedet (die RP berichtete).

„Unsere Vereine können eine Förderung in Höhe von maximal 2000 Euro erhalten“, erklärt Christian Kersten, Vorsitzender der Kranenburger CDU. Im Fördertopf stehen 22.000 Euro bereit. Der Antrag auf Förderung kann bis zum 15. Oktober 2021 bei der Gemeinde Kranenburg gestellt werden. Der Zuschuss wird für nicht durch Einnahmen gedeckte Ausgaben im Zeitraum 1.Oktober 2020 bis 30. September 2021 in Höhe von maximal 80 Prozent dieser Ausgaben gewährt.

Der Antrag ist schriftlich bei der Gemeinde Kranenburg zu stellen. Folgende Angaben muss der Antrag enthalten: Name und Anschrift des Vereins; Eintragungsnummer im Vereinsregister; Angaben zu den vertretungsberechtigten Personen mit Anschrift und Kontaktdaten; Gründe für die Antragstellung; Darstellung der förderfähigen Ausgaben mit den dazugehörigen Belegen; Darlegung der Erfüllung der Förderbedingungen; eine Erklärung, dass die förderfähigen Ausgaben nicht durch Drittzuwendungen gedeckt sind und zuletzt die Unterschrift des Vertretungsberechtigten mit Datum der Antragstellung.

„Wir helfen unseren örtlichen Vereinen gern bei der Antragstellung“, so Joachim Janßen. Die Kontaktaufnahme hierzu ist per E-Mail an info@cdu-kranenburg.de möglich.