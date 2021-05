Corona-Pandemie in Hückeswagen : In Hückeswagen sind derzeit 24 Personen infiziert

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Hückeswagen Die 7-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis sank am Montag leicht um 5,1 auf jetzt 223,9. In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit kreisweit 2247. Zurzeit liegen 92 positiv getestete Menschen aus dem Kreis in Krankenhäusern.

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Schloss-Stadt bleibt konstant und stieg am Montag im Vergleich zum Sonntag um eine Person auf jetzt 24 an. Das teilte das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises. Kreisweit gab es demnach fünf weitere laborbestätigte Fälle Aktuell sind 1052 Personen positiv auf das Virus getestet und befinden sich in angeordneter Quarantäne. Eine weitere Person, die zuvor positiv getestet worden war, ist gestorben: ein 72-jähriger Mann aus Reichshof. Damit steigt die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Oberberg auf 214.

Am Montag entfiel in Nordrhein-Westfalen für geimpfte und vollständig genesene Personen in bestimmten Bereichen die Testpflicht. „Das, was mit negativem Test erlaubt ist, können Geimpfte und Genesene auch ohne Test tun“, teilte der Kreis mit. Von geimpften und genesenen Menschen ginge keine größere Gefahr aus als von negativ getesteten Personen, hieß es vom Land.

Die 7-Tage-Inzidenz im Oberbergischen Kreis sank am Montag leicht um 5,1 auf jetzt 223,9. In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit kreisweit 2247. Zurzeit liegen 92 positiv getestete Menschen aus dem Kreis in Krankenhäusern. Davon befinden sich 60 auf der Normalststaion, 18 auf der Intensivstation ohne Beatmung und 14 auf der Intensivstation mit Beatmung.

Das Infektionsgeschehen in den anderen Kommunen des Oberbergischen Kreises stellt sich nach Angaben des Kreises wie folgt dar – Bergneustadt: 84, Engelskirchen: 41, Gummersbach: 218, Lindlar: 50, Marienheide: 47, Morsbach: 59, Nümbrecht: 66, Radevormwald: 168, Reichshof: 51, Waldbröl: 118, Wiehl: 60 und Wipperfürth: 57.

Neun Personen sind durch das Gesundheitsamt erfasst und informiert, aber in der Statistik noch keiner Kommune zugeordnet.

(rue)