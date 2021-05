Turnerbund Hückeswagen : Babytreff vorübergehend digitaler Elternstammtisch

Hückeswagen Die Übungsleiterinnen des Turnerbundes, Janine Kneib und Constanze Werth, denken gerade viel an die Mütter und Väter. Deshalb wird das Bewegungsangebot für die Kleinsten temporär zu einer Zoom-Online-Austausch- und Anbindungsplattform.

Constanze Werth hat große Sorgen. Die Übungsleiterin beim Turnerbund Hückeswagen (TBH) macht sich schon seit einiger Zeit Gedanken um die Babys und Kinder in der Corona-Pandemie. Die Diplom-Pädagogin, Systemische Beraterin, Reittherapeutin und Entspannungspädagogin sieht, „wie sehr in dieser Zeit grundlegende Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen nicht gelebt werden können. Dass die Kinder gerade alles so gut mitmachen, bedeutet, dass sie ihre Bedürfnisse nach Verbundenheit und Autonomie unterdrücken müssen, um klarzukommen“, berichtet sie. Der Raum zum spielerischen und sozialen Lernen werde sehr eingeschränkt. Schule sei sehr viel mehr als nur ein Ort, an dem Wissen vermittelt wird. „Es ist ein Lebensort, wo Kinder ihre Persönlichkeit in und mit der Gemeinschaft mit den anderen Kindern ausbilden“, berichtet Werth. Das sei nun alles seit einem Jahr eingeschränkt. Da seien Erwachsene nötig, die die Kinder und Jugendlichen achtsam begleiten und unterstützen, damit sie so unbeschadet wie nur möglich aus dieser Zeit herauskommen. „Die Kinder und Jugendlichen leisten Enormes für die Gesellschaft gerade in der Zeit im Homeschooling und leiden psychisch zum Teil sehr. Ich finde, es wäre an der Zeit, dass wir schauen, was wir ihnen Gutes tun könnten, denn von kaum einer anderen Gruppe der Gesellschaft wird gerade mehr abverlangt und erwartet und zugleich finden ihre Grundrechte, die in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt sind, kaum Beachtung“, moniert Constanze Werth. Es gehe ihr darum, auf die Situation hinzuweisen, denn wenn Bedürfnisse hirnpsychologisch sehr lange unterdrückt würden, seien sie am Ende nicht mehr da. „Daher ist es so wichtig, dass ihnen mit Achtsamkeit begegnet wird, sie gefragt werden, wie es ihnen geht und wie man sie unterstützen kann und sie gute andere Erfahrungen machen können“, meint die Therapeutin.