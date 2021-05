Bewegungs-Challenge in Hückeswagen : Realschüler zu Fuß nach London unterwegs

Bewegungs-Challenge in Hückeswagen

Hückeswagen Zwei Klassen legten jeweils mehr als 620 Kilometer durch Bewegung zurück, jetzt gab’s die Belohnung in Form eines virtuellen Frühstücks und „hausaufgabenfrei“.

Die Klassen 6c und 8a der Realschule haben eine Bewegungs-Challenge angenommen. Lehrerin Katharina Gerding hatte die Idee, dass die Schüler ihrer Englisch-Klassen durch Bewegung ein gemeinsames Ziel erreichen sollten. „Etwas Ähnliches habe ich im ersten Lockdown im Internet gesehen, wo eine ganze Schule mitgemacht hatte“, berichtet die Realschullehrerin. Ihr war aufgefallen, wie hibbelig und unruhig besonders die jüngeren Schüler kurz vor den Osterferien waren. Ein Anreiz für mehr Bewegung an der frischen Luft, die beim Distanzunterricht viel zu kurz kommt, musste her und sollte für Ausgleich sorgen. Als Streckenziele standen London, New York und Sydney zur Auswahl.