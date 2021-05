Evangelische Kirche, Diakonie und Maria Nenninghoven Stiftung : Corona-Fonds will Mettmannern helfen

Corona-Fonds will Mettmannern helfen

Mettmann Die Evangelische Kirche, Diakonie und die Maria Nenninghoven Stiftung zahlen einmalig bis zu 500 Euro. Einen Rat oder den Hinweis auf weitere Hilfe gibt es dazu.

Manchmal klemmt ein Problem wegen eines ganz bestimmten Geldbetrags. Oder jemand braucht den passenden Rat, oder einen guten Kontakt für weitere Hilfe. Mit „Mariahilft21“ wollen die Evangelische Kirche in Mettmann, die Diakonie und die Maria Nenninghoven Stiftung die Folgen der Corona-Pandemie ein wenig abmildern. Einzelpersonen oder Familien in Not können bei dem Hilfsfonds ein einmalige Unterstützung von bis zu 500 Euro beantragen. Die Fonds-Gelder sind zunächst auf 15.000 Euro begrenzt, können aber aufgestockt werden. Jeder Hilfesuchende wird jeweils einmal unterstützt.