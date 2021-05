Tierpark in Meerbusch : Ein neuer Sandplatz für die Arche

Büderich Derzeit wird der rutschige und gefährliche Reitplatz überarbeitet. Die Meerbuscher können sich an den Kosten beteiligen. Denn trotz finanzieller Einbußen wegen der Corona-Pandemie möchte die Jugendfarm das Projekt umsetzen.

„Es musste einfach etwas getan werden, das Projekt konnte nicht länger warten“, so Michaela Danker, die die Arche Noah seit 2019 leitet. Der lehmhaltige Boden verhindert nämlich, dass Regenwasser versickern kann, so dass nach jedem Regen der Platz zunächst unter Wasser steht und unbenutzbar ist und danach für einige Zeit schlammig und rutschig bleibt. So können Kinder und Tiere ausrutschen und sich verletzen. „Bisher ist es zum Glück noch nicht zu größeren Unfällen gekommen, und wir wollen nicht darauf warten“, so Danker. Daher soll der bisherige Reitplatz in einen drainagefähigen Sandplatz umgewandelt werden. Zunächst wird der vorhandene Boden mit Gefälle planiert, danach Unterbau, Trennschicht und Packlage aufgetragen und schließlich die Oberfläche aus Reitsand aufgebracht.