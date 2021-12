Projekt von Haus Bürgel : Einblick in die Welt der Wildbienen

Urdenbach Biologen von Haus Bürgel geben in kurzen Videos Tipps zum Schutz der bedrohten Insekten. Bis Ende des Jahres erscheint alle drei Tage eine neue Folge auf Youtube.

20.000 Arten von Wildbienen gibt es weltweit, 560 davon kommen in Deutschland vor, und die Hälfte davon gilt als gefährdet. Da die zur Gruppe der Hautflügler gehörenden Tiere aber eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem einnehmen, ist es wichtig, dass sie geschützt und ihre Lebensräume nicht zerstört werden. Dafür will das Projekt „Wildbienen wild vernetzt“ werben. In knapp fünf Minuten langen Videos erklärt Schoch nicht nur die Biologie und das Verhalten der Wildbienen, sondern gibt auch Tipps, wie an ihnen mit Brutgelegenheiten oder im eigenen Garten helfen kann. Außerdem gibt es Tipps, wie man verschiedene Arten im Feld beobachten und bestimmen kann.