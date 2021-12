Wohnraum in Dormagen : Ein neues Quartier entsteht in Hackenbroich

Dormagen Die neugegründete städtische Wohnraumgesellschaft Worado startet nun ihr erstes Projekt: In Hackenbroich soll ein nachhaltiges, ökologisches Wohnquartier entstehen.

Geplant sind auf dem rückwärtigen Gelände der „Alten Schule Hackenbroich“ der Neubau von zwei Einfamilienhäusern, einem Doppelhaus und einem Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten inklusive Stellplätzen. Gemeinsam mit der energieversorgung dormagen (evd) wurde ein nachhaltiges, ökologisches Nahwärmekonzept erarbeitet, an das alle Häuser angeschlossen werden. „Durch die Gründung der Worado wollen wir schnellstmöglich mehr Wohnraum in Dormagen schaffen. Mit dem Startschuss in Hackenbroich ist das erste Projekt nun angestoßen und es werden zeitnah weitere folgen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld .

Uwe Heidel, Geschäftsführer der Worado, ergänzt: „Wir haben bereits vier geeignete Grundstücke akquiriert und befinden uns in der Planungsphase.“ Neben den Wohneinheiten in Hackenbroich sollen zwei bis sechs Wohnungen in Gohr an der Odilienstraße entstehen. In Nievenheim ist ein Neubaugebiet mit 50 bis 70 Wohnungen in der Straße „Am Schwimmbad“ geplant, inklusive einer sechszügigen Kindertagesstätte.