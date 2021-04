Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Corona-Testzentrum in Strümp : Schnelltests durch das Autofenster

Im Drive-In-Testzentrum in Strümp wird der Abstrich durch das Autofenster genommen. Foto: RP/Dominik Schneider

Meerbusch In Strümp hat das erste Drive-In-Testzentrum im Kreis eröffnet. In einer ehemaligen Lagerhalle können sich bis zu 800 Leute am Tag auf das Coronavirus testen lassen. Betreiber Medco kann die Halle bis zum Ende der Pandemie nutzen.