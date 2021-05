Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnen in Meerbusch : Obdachlosenunterkünfte werden saniert

Die Häuser sind in einem schlechten Zustand und wurden in den vergangenen Jahren nicht mehr nennenswert saniert. Foto: Rheinische Post/Eirik Sedlmair

Osterath Seit rund zehn Jahren wird in der Politik diskutiert, was mit den drei maroden Häusern an der Strümper Straße passieren soll. Nun steht endlich fest: Die Gebäude werden komplett hergerichtet und einige Wohnungen neu zugeschnitten.