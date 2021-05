Sparkasse in Meerbusch hat reagiert : Kein Geldautomat mehr in Strümp

Meerbusch Nach der Sprengung im September 2020 installiert die Sparkasse keinen Ersatz. Damit reagiert sie auf Vorkommnisse in der Vergangenheit.

(ena/dsch) Die Sparkasse Neuss wird in Strümp keinen Geldautomaten mehr installieren. Das hat ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage bestätigt. Der alte Automat war im September vergangenen Jahres gesprengt und seitdem nicht ersetzt worden. Der Tatort ist immer noch mit Holz vertäfelt. „Ein Schandfleck“, wie nun in der Sitzung des Hauptausschusses kritisiert wurde.

Der Besitzer des Hauses, in dem der Automat bis zur Sprengung untergebracht war, hat den Schaden bislang nicht repariert. Aus Sicherheitsgründen lehnt er eine Erneuerung des Automaten in seinem Eigentum ab. „Dafür haben wir Verständnis“, so der Sparkassensprecher. „Seit nunmehr fast acht Monaten ist die Suche nach einem alternativen Standort im Ort – auch unter Einbeziehung der Stadt Meerbusch – erfolglos geblieben.“ Bürgermeister Christian Bommers berichtet, dass auch ein Pavillon auf dem Edeka-Parkplatz in Strümp im Gespräch gewesen sei, was die Sparkasse aber abgelehnt habe.