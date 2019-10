ATV Hückeswagen : Selbstverteidigung und „Cross X Fight“ beim ATV

Hückeswagen Unter der Leitung von Nina „Indy“ Schumacher lernen Frauen, sich im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Außerdem bietet sie zweimal in der Woche ein jeweils 45-minütiges Power-Zirkeltraining an.

Zur dunklen Jahreszeit startet der ATV Hückeswagen sein erfolgreiches Konzept der Selbstverteidigung für Frauen. Unter der Leitung von Nina „Indy“ Schumacher ist ein Kursus geplant, der bei entsprechendem Besuch auch langfristig in den festen Sportbetrieb des Vereins übernommen werden soll. Als Testkursus sind ab kommenden Mittwoch, 30. Oktober, 16 Uhr, in der ATV-Halle auf dem Fürstenberg sechs aufeinander folgende und jeweils einstündige Einheiten geplant, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnehmerinnen lernen bei der Deutschen Meisterin, Vize-Europameisterin und Dritten der Weltmeisterschaften in der Kickbox-Disziplin Muaytha, wie sie sich im Falle eines Angriffs wehren können.