Landwirtschaft in Hückeswagen : Landwirte stellen grüne Kreuze auf

An der L 68 von Scheideweg Richtung Westhofen steht ein grünes Kreuz in einem Feld. Dieses und weitere Kreuze stehen für den Protest der Landwirte an der Umweltpolitik der Bundesregierung. Foto: Wolfgang Weitzdoerfer

Hückeswagen Ortslandwirt Dietmar Stark steht hinter der bundesweiten Protestaktion der Landwirte. Allerdings glaubt er nicht, dass es dadurch direkte Verbesserungen geben werde. Sowohl Politik als auch Verbraucher müssten sich dazu ändern.

Grüne Kreuze sind momentan auf mehreren Feldern in Hückeswagen aufgestellt. So etwa in Scheideweg kurz vor dem Wanderparkplatz in Richtung Westhofen. Sie sind Mahnmale, eine Art des stillen Protests der Landwirte gegen die Umweltpolitik der Bundesregierung. Deutschlandweit stehen geschätzt mehr als 10.000 dieser grünen Kreuze auf Feldern und Weiden.

Mitinitiiert wurde die Aktion von der Landwirtin Gabriele Mörixmann aus Melle bei Osnabrück, die von der großen Resonanz sehr positiv überrascht war: „Keiner hätte zu hoffen gewagt, dass die Resonanz so groß ist.“ Hintergrund ist die Unzufriedenheit der Landwirte, aber auch ihre Angst, dass durch das Agrarpaket der Bundesregierung ihre Existenz gefährdet ist. Die Landwirte ärgern sich über die permanente negative Stimmungsmache gegen ihren Beruf – und wollen mit den grünen Kreuzen darauf aufmerksam machen, dass durch immer weitere Reglementierungen über kurz oder lang die landwirtschaftlichen Familienbetriebe aussterben könnten.

Info Freier Handel zwischen Europa und Südamerika Abkommen Mercosur ist der Gemeinsame Südamerikanische Markt, ein regionaler Zusammenschluss der vier südamerikanischen Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Die EU hat in diesem Jahr eine Einigung zum Freihandelsabkommen mit dem Mercosur beschlossen. Dessen Ursprünge reichen bis 1995 zurück. Umstritten Das Mercosur-Abkommen ist nicht unumstritten. So befürchten Kritiker etwa Wettbewerbsverzerrungen und eine weitere Rodung des Regenwalds im Amazonasbecken.

Für Hückeswagens Ortslandwirt Dietmar Strack sind diese grünen Kreuze ein Weg, auf das Dilemma der Landwirte aufmerksam zu machen. „Wir Landwirte sind immer die Buhmänner“, sagt Strack. Es sei daher auf jeden Fall sinnvoll, ein deutlich sichtbares Zeichen zu setzen, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch wenn er selbst kein grünes Kreuz aufgestellt habe. „Denn es ist schon richtig: Es kann so nicht weitergehen“, macht der Ortslandwirt deutlich. Er wisse allerdings nicht, wie viele solcher Kreuze es in und um Hückeswagen gebe. „Das ist die Sache eines jeden Einzelnen, da mitzumachen“, betont Strack.

Die direkten Auswirkungen dieses stillen Protests hält er indes für gering – was auch der Grund dafür war, dass er selbst an seinen Ackerflächen kein grünes Kreuz aufgestellt hat. „Wenn man das sieht – und immer vorausgesetzt, es interessiert einen auch –, dann müsste man aus dem Auto aussteigen und mit dem Landwirt reden“, sagt Strack. Er glaube hingegen, dass das nur die wenigsten tun würden. Auch aus der Erfahrung bei anderer Gelegenheit heraus. „Ich habe es doch beim Tag des offenen Hofes gemerkt, der bei uns stattgefunden hat. Da war ein Riesenbetrieb bei uns auf dem Gelände. Das Interesse war offensichtlich sehr groß. Aber dann, nur ein paar Tage später, hat sich doch bei den meisten Leuten nichts geändert, und es wird weiter so billig wie möglich gekauft“, klagt Strack.

Der Ortslandwirt sieht das Problem vor allem bei der Politik. „Für uns Landwirte gibt es immer mehr Reglementierungen, dabei haben wir doch hier beispielsweise die besten Nitratwerte überhaupt. Und während die Leute vier- bis fünfmal pro Jahr in den Urlaub fliegen, gibt es nach wie vor keine Kerosinsteuer“, betont Strack. Aktionen wie die grünen Kreuze seien gut, aber würden wohl nicht viel bewirken können. „Das ist ein bisschen so wie vor ein paar Monaten das Plakat auf Wickesberg. Da stand ‚ausgesummt‘ drauf“, sagt Strack. Er halte derzeit einen anderen Ort für wesentlich besser geeignet für dieses Plakat. „Das sollten sie jetzt mal auf der Baustelle von West 3 aufstellen, denn dort hat es sich tatsächlich ausgesummt.“

Der Ortslandwirt hat indes nach wie vor die Hoffnung, dass die Politik sich doch endlich einmal an die Landwirte wende und mit ihnen rede. „Aber die Hoffnung ist klein, zugegebenermaßen. In der Politik gelten andere Maßstäbe. Man braucht sich nur Sachen wie das Mercosur-Abkommen ansehen. In diesem Ländern gibt es keine Standards für Tiere oder in Sachen Insektenschutz“, sagt Strack (siehe Info-Kasten).