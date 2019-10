KSB-Ausbildung in Hückeswagen : Neue Übungsleiter für Sportvereine

KSB-Ausbildung in Hückeswagen

Unter den 13 Absolventen der Übungsleiter-C-Ausbildung des KSB in der Halle der Montanusschule waren auch zwei Hückeswagener. Foto: KSB Oberberg

Hückeswagen Kreissportbund hat seine neuen Übungsleiter C in der Montanusschule ausgebildet.

Den Sportvereinen im Bergischen stehen 13 neue Übungsleiter zur Verfügung. „Mit viel Einsatz und Engagement haben die Teilnehmer im Alter von 18 bis 55 Jahren ihre Übungsleiterausbildung mit der C-Lizenz erfolgreich abgeschlossen“, berichtet Zarah Hackmann vom Kreissportbund (KSB) Oberberg. Zwei der neuen Übungsleiter, die ihre Ausbildung in der Sporthalle der Montanusschule absolviert hatten, kommen aus der Schloss-Stadt. Die übrigen verteilen sich auf Reichshof, Lindlar (je 3), Wiehl, Marienheide (je 2) und Wermelskirchen.

Die Übungsleiter-Ausbildung ist auf zwei Module verteilt und umfasst insgesamt 120 Lerneinheiten. In einem Basismodul werde für die zukünftige Vereinsmitarbeiter das „Fundament gegossen“, erläutert Zarah Hackmann. Das anschließende Aufbaumodul sei so ausgerichtet, dass der Übungsleiter seine Breitensportgruppe eigenverantwortlich leiten kann. „Wir hatten eine sehr großartige und aktive Gruppe, da hat das Leiten des Lehrgangs richtig Spaß gemacht“, resümieren die Leiter des Lehrgangs Yannick Pauly, Tanja Bauer (beide Hückeswagen) und Zarah Hackmann. „Wir freuen uns, dass alle Teilnehmer die Ausbildung mit Bravour gemeistert haben.“

Der Kreissportbund bietet jedes Jahr zahlreiche Aus- und Fortbildungen an. Weitere Informationen erhalten Interessierte beim KSB unter Tel. 02261 911930 oder per Mail an info@ksb-oberberg.eu.

