Weihnachten im Schuhkarton : Raum gesucht zum Verpacken der Schuhkartons

Hückeswagen Die Organisatoren der Hückeswagener Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ benötigen einen neuen Raum, wo sie die gestifteten Päckchen kontrollieren und versandfertig machen können.

In dieser Woche ist die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gestartet, die seit sieben Jahren in Hückeswagen von Robin (16) und Silke Wolff organisiert wird (die BM berichtete). Aktuell haben Mutter und Sohn ein großes Problem: „Bisher durften wir regelmäßig den Keller im Haus einer lieben, älteren Verwandten als ,Basislager’ der Aktion nutzen“, erzählt Silke Wolff. „Diese Möglichkeit entfällt nun leider dauerhaft aufgrund der Neuvermietung des Hauses – die Dame ist ins Johannesstift umgezogen.“ Die beiden Wiehagener wollen aber weiterhin die Inhalte der gestifteten Pakete am Ort selbst kontrollieren und sie nicht unkontrolliert zur zentralen Sammelstelle in Berlin schicken, wie das mittlerweile gewünscht ist. „Die wenigen Dinge, die in Hückeswagen gegebenenfalls einmal aussortiert werden müssen, gehen zur Islandtafel und ergänzen dort die Weihnachtspäckchen“, erläutert die 50-Jährige.

Silke und Robin Wolff benötigen daher einen etwa 24 Quadratmeter großen Raum für die zweiwöchige „heiße Phase“ der Aktion vom 5. bis 20. November. Optimal wäre es, wenn der auch in den kommenden Jahren für „Weihnachten im Schuhkarton“ zur Verfügung stehen würde. Silke Wolff bittet: „Er muss in dieser Zeit für uns zeitlich frei zugänglich sein, da wir wegen Schulpflicht und Berufstätigkeit doch eher flexibel und spontan in den Abendstunden und an den Wochenenden kontrollieren und verpacken.“ Außerdem sollte der Zugangsweg vom Auto her nicht zu weit weg und am besten barrierefrei sein, „da wir die Päckchen und später die Großpakete hinein und hinaus bekommen müssen“.