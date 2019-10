175 Jahre kfd Hückeswagen : Wenn sich die „kfd-Rentnerinnen“ treffen

Hückeswagen Vor mehr als 50 Jahren wurde der Montagskreis der katholischen Frauen in Hückeswagen gegründet. Früher organisierten die Frauen die meisten kfd-Veranstaltungen, heute geht es ruhiger zu.

Einmal im Monat, immer am ersten Mittwochnachmittag, treffen sich die Rentnerinnen der katholischen Frauen im Gemeindehaus an der Weierbachstraße. „Der Frauenkreis ist die älteste von drei Gruppen, die es von der kfd organisiert in Hückeswagen gibt“, sagt Christel Lütgenau, die den Kreis jede Woche leitet. „Mittlerweile sind noch zwei weitere Kreise ins Leben gerufen worden.“ 2016 feierten die Hückeswagenerinnen das 50-jährige Bestehen des Frauenkreises.

Gegründet worden war er als „Kreis junger Mütter“, später wurde er zum „Kreis junger Frauen“ und schließlich zum „Frauenkreis“ umbenannt. Das älteste Mitglied ist 95 Jahre alt, kann allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mit dabei sein. Zumindest in Gedanken sei sie es aber, wie Christel Lütgenau schmunzelnd sagt. In der Regel seien es knapp 20 Frauen, die immer gegen 15 Uhr ins Gemeindehaus kämen. „Wir sind alt geworden, das sieht man, keine Frage. Zwei Frauen kommen mit dem Rollator, eine im Rollstuhl. Einige haben auch das Glück, immer von Familienangehörigen gebracht zu werden“, berichtet die Leiterin.

Treffen Die Frauen des Frauenkreises treffen sich jeden ersten Mittwoch im Monat von 15 bis etwa 16.30 Uhr im Gemeindehaus an der Weierbachstraße. Die nächste Zusammenkunft ist am 6. November.

Dass der Frauenkreis ein wenig in die Jahre gekommen sei, halte seine Mitglieder indes nicht davon ab, sich mit aktuellen und dringlichen Themen zu beschäftigen. So geht es etwa um die Themen „Umweltschutz“, „Müllvermeidung“ oder „saubere Luft“. „Wir sind gerade von der Frage nach der Notwendigkeit von Schiffs- oder Flugreisen direkt zum Einzelnen auch hier in Hückeswagen gekommen: Was wird nicht alles im Garten verbrannt, was darf man verbrennen und was sollte man sein lassen?“, erzählt Christel Lütgenau. Das Ehrenmitglied der kfd ist seit 1978 dabei.