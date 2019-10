Jugendzentrum in Hückeswagen : Kaum Resonanz auf Ideenabend für Skaterpark

Jugendzentrum in Hückeswagen

Die Skater an der Alte Ladestraße bekommen eine neue Anlage. Nur mitplanen möchte kaum jemand. Foto: dpa/David Young

Hückeswagen Nur ein junger Mann kam am Dienstagabend ins Jugendzentrum. Dennoch steht fest: Es wird Betonelemente geben.

Andrea Poranzke und David Visse vom Jugendzentrum der Schloss-Stadt waren ein wenig enttäuscht. „Es ist nur ein junger Mann zum Infoabend zur neuen Skateranlage an der Alten Ladestraße gekommen. Der hat sich allerdings sehr stark eingebracht“, sagte Andrea Poranzke am Dienstagabend. Die beiden Verantwortlichen des Jugendzentrums hatten zur Veranstaltung aufgerufen, weil sie die Jugendlichen, die künftig auf der neuen Skateranlage fahren werden, für die Planung mit ins Boot holen wollten. „Wir haben unsere Ohren schon recht nahe an den Bedürfnissen der jungen Leute, daher ist uns der Wunsch nach einer gescheiten Anlage überhaupt auch erst bekannt“, berichtete Andrea Poranzke.