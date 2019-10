Sport in Hückeswagen : JC Mifune erhält Zuschuss aus Programm „1000 x 1000“

Sport in Hückeswagen

Erst im September verbrachten 27 Mitglieder des JC Mifune ein Inklusives Wochenend-Ferienlager in Gummersbach. Für eine ähnliche Aktion soll der Zuschuss genutzt werden.

Hückeswagen Der Landessportbund schüttet über den Kreissportbund 99.000 Euro an 51 oberbergische Sportvereine aus. Darunter ist auch mit dem Judo-Club einer aus Hückeswagen.

Die Rekordsumme von 99.000 Euro aus dem Förderprogramm „1000 x 1000 – Anerkennung für den Sportverein” schüttet der Kreissportbund (KSB) Oberberg jetzt an insgesamt 51 oberbergische Sportvereine aus. Die überwiegende Mehrzahl kommt aus der Mitte und dem Südendes Kreises, der Norden ist nur wenig vertreten. Eine Förderung gab’s aber auch für den Judo-Club Mifune aus Hückeswagen und den TSV Schwarz-Weiß Radevormwald.

99 Sportprojekte im Oberbergischen Kreis werden dieses Jahr vom Landessportbund NRW mit jeweils 1000 Euro bezuschusst. 51 Mitgliedsvereine des Kreissportbunds, die bis zu drei Anträge für bestimmte Projekte stellen konnten, nutzten die Chance. Mit dem Geld finanzieren sie beispielsweise Sportprojekte in Kooperation mit Schulen oder Kindertagesstätten, entwickeln Aktionen im Bereich von Integration und Inklusion, engagieren sich im Gesundheitssport und dem Sport der Älteren oder – ganz neu – im Themenfeld „Mädchen und Frauen im Sport“.

Der JC Mifune wird die Fördermittel wahrscheinlich für ein weiteres inklusives Wochenende nutzen. „Wir waren vor vier Jahren schonmal auf dem Gelände von Jörg Musaeus, wo wir Teamspiele veranstaltet und gemeinsam übernachtet haben“, berichtet Vorsitzender Eddy Tscheschlog auf Anfrage unserer Redaktion. Etwa 20 Jugendliche, Erwachsene mit Behinderung und Betreuer waren damals dabei. Und erst im September verbrachten 27 Judoka inklusive einiger Betreuer ein Wochenende in Gummersbach. Auch das kam bei allen Beteiligten sehr gut an, bestätigte Tscheschlog.

Die meisten Projektgelder wurden für den Sport der Älteren beantragt (18.000 Euro), dicht gefolgt von 17 Kooperationen zwischen Sportvereinen und Kindertageseinrichtung und 16 Gesundheitssport-Projekten, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreissportbunds. Ebenfalls 16.000 Euro fließen in Vereinsprojekte speziell für Mädchen und Frauen im Sport. 15 Projekte sind für die Kooperation zwischen Sportvereinen und Schulen vorgesehen. Die Spanne der Angebote reicht vom Tenniscamp über Bogensport, Fußballtraining für Menschen mit Handycap bis hin zum Handball in Kindergärten, Reiten für Schüler ab zwölf Jahren, Zumba, Segelfliegen und Walking Football.