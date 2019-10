Hückeswagen : Sanierung der K 11 an der Bever ist abgeschlossen

Sanierung der K 11 an der Bever ist abgeschlossen

Siepersbever Zwei Wochen lang wurde an der Beseitigung der Schäden gearbeitet. Die Kreisstraße war dafür für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Vor vier Jahren war der erste Abschnitt der Kreisstraße 11 saniert worden – direkt unterhalb der ehemaligen Gaststätte „Lotterbach“ in Herweg bis Heinhausen musste der „Flickenteppich“ durch eine neue Asphaltschicht ersetzt werden –, jetzt war Teil zwei an der Reihe. Ab dem 23. September wurde der Abschnitt der K 11 zwischen Siepersbever und Stoote zwei Wochen lang saniert. Die Arbeiten sind nun beendet, die Kreisstraße ist wieder in einem guten Zustand.