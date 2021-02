Hückeswagener Tapas-Bar : Romantisches Essen zu zweit am Valentinstag

Die gemischte Tapas-Platte kommt gut an. Foto: Casa de la Tapas / Monika Dabrowski

Hückeswagen Die Hückeswagener Tapas Bar „La Casa de las Tapas" bietet ein Valentinstagsmenü für den „Tag der Verliebten“ an. Besonders gemischte Platten für zwei Personen rücken am kommenden Sonntag, 14. Februar, in den Fokus.

Am kommenden Sonntag ist Valentinstag, und der lässt sich selbst vom Corona-Lockdown nicht aufhalten. Blumen gehören dabei nach wie vor zu den häufigsten Geschenken am Valentinstag, wie eine Umfrage des Marktforschungsunternehmen Statista belegt. Unter Corona-Bedingungen müssen Paare und frisch Verliebte darüber hinaus kreativer werden. Neben roten Rosen und hübschen Sträußen stehen alternativ Wellness-Gutscheine, Spaziergänge in der Natur und selbstgekochte Menüs auf der Liste der Ideen ganz oben.

Wer nicht selbst kochen möchte, kann den Liefer- und Abholdienst der örtlichen Restaurants in Anspruch nehmen. Im Internet wirbt die Tapas-Bar „La Casa de las Tapas“ an der Islandstraße derzeit für ein „Essen zu zweit“ mit Sangria und spanischem Bier. „Wir haben am Sonntag von 16 bis 21 Uhr für eure Bestellungen ‚Tapas to go‘ geöffnet. Genießt also euer Valentinstagsmenü – auch wenn es nur zu Hause ist“, heißt in dem Facebook-Eintrag. Inhaberin Monika Dabrowski freut sich, mit ihrem Angebot zu einem schönen Tag beitragen zu können. „Besonders die gemischte Tapasplatte und die Fischplatte für zwei Personen sind der Renner“, berichtet sie von ihren Erfahrungen.

Wie auch die meisten anderen Restaurants in Hückeswagen bietet die Tapas-Bar einen Abhol- und Lieferservice an. Dafür am Sonntag arbeiten zu müssen, ist für Monika Dabrowski eine Freude. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und gehe deshalb nicht arbeiten, sondern meinem Hobby nach“, berichtet sie und lacht. Überhaupt wären die Restaurantbesitzer, wie auch andere Gastronomen, Einzelhändler, Fitnessstudios und Frisöre glücklich, wenn sie wieder öffnen und arbeiten dürften. Die finanzielle Situation ist mehr als angespannt, und die staatlichen Hilfen fließen nur spärlich.

„Wir kämpfen uns von Woche zu Woche durch“, berichtet die Tapas-Bar-Betreiberin von der Situation im Lockdown. An den Wochenenden würde das Essensangebot besser angenommen als an den Wochentagen. Der Wintereinbruch habe die Situation noch verschlimmert. „Ich kann es den Leuten nicht verübeln, wenn sie bei dem Wetter nicht vor die Tür gehen“, sagt Monika Dabrowski.