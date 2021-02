Hückeswagener Traditonswettkampf findet auch 2021 nicht statt : ATV sagt Triathlon zum zweiten Mal ab

Seit 1982 veranstaltet der ATV Hückeswagener seinen Triathlon. Der findet dieses Jahr coronabedingt nach 2020 zum zweiten Mal nicht statt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Nach der coronabedingten Absage des ATV-Triathlons im vorigen Jahr fällt nun auch die für den 21. August geplante traditionsreiche Sportveranstaltung aus. Im nächsten Jahr will das Orgateam aber dann neu durchstarten.

Eine Glaskugel mit Vorhersagefunktion besitzt der ATV Hückeswagen nicht. Daher kann auch niemand sagen, wie sich die Corona-Situation in den kommenden Monaten entwickeln wird. Nach Abwägung aller Fakten, Risiken und Unwägbarkeiten haben sich die Mitglieder des Organisationsteams des ATV-Triathlons daher schon jetzt – und damit vor Beginn des Anmeldeverfahrens – für eine erneute Absage des Wettkampfs entschieden. Der nächste Triathlon in der Schloss-Stadt war für den 21. August geplant. „Es ist sehr schade, dass die Veranstaltung das zweite Mal in Folge nicht stattfinden kann“, bedauert Sven Schäfer, stellvertretender Vorsitzender des ATV und Mitglied des Triathlon-Orgateams.

Leicht gemacht haben sich die Verantwortlichen die Entscheidung nicht, immerhin ist der Hückeswagener Triathlon eine der ältesten Traditionsveranstaltungen in Europa mit bis zu 1000 Teilnehmern (s. Info-Kasten). Mit seiner Absage steht der Verein jedoch nicht alleine da. „Von 90 Veranstaltungen in NRW im Cross-Duathlon und Triathlon hatten 2020 nur vier stattgefunden“, berichtet Schäfer. Auch für 2021 sind momentan gerade einmal acht Wettkämpfe vom Nordrhein-Westfälischen Triathlon-Verband (NRWTV) genehmigt.

Info Ausdauersportart als Volks- und Spitzensport NRWTV Der Nordrhein-Westfälische Triathlon-Verband übernimmt die Interessenvertretung der Mitglieder, fördert den Nachwuchs und bildet Trainer und Kampfrichter aus. Der NRWTV hat 280 Mitgliedsvereine mit mehr als 11.000 Mitgliedern. DTU Die Deutsche Triathlon Union wurde am 23. Februar 1985 durch die Fusion des Deutschen Triathlon Verbands und des Deutschen Triathlon Bunds gegründet. Sie ist die offizielle Interessensvertreterin des Triathlonsports in Deutschland sowie anderer verwandter Multisportarten. ATV Am 17. August 1982 fiel der Startschuss für den ersten Hückeswagener Triathlon. Seitdem gehört er nicht nur zu den ältesten Veranstaltungen seiner Art in ganz Europa, sondern auch zu den beliebtesten.

Zur Entscheidung beigetragen haben Erfahrungsberichte anderer Triathlon-Organisatoren, die für ihre Veranstaltung im vorigen Jahr die vorgegebenen Hygiene-Vorschriften immer wieder neu an die aktuelle Situation anpassen und vom Gesundheitsamt genehmigen lassen mussten. Ein kleiner Verein, wie der ATV, der diese Veranstaltung rein ehrenamtlich auf die Beine stellt, könne das nicht leisten, stellt Schäfer klar. „Wir machen das alle nach Feierabend in unserer Freizeit. Da muss man sich so einen Stress nicht antun.“

Auch wenn Hückeswagen mit der Bever-Talsperre über ein großes Areal für die Schwimmdisziplin verfügt, müsse das Starterfeld für die Abstandsregel extrem minimiert werden. Dazu käme ein zeitlich versetzter „Rolling Start“, bei dem ein oder mehrere Athleten alle zehn bis 30 Sekunden auf die Strecke geschickt werden – so soll das Teilnehmerfeld von Beginn an entzerrt werden. Auch in der Wechselzone vom Wasser auf die Radstrecke müsste kräftig ausgedünnt werden. Eine längere Wasserzeit ziehe dann aber auch zwangsläufig eine verlängerte Straßensperrung auf der Radstrecke mit sich. Selbst eine Ausweitung des Wettkampfs auf zwei Tage hatte das Orgateam überdacht. „Das ginge dann aber an die Nerven der Anwohner und Bauern, die zu ihren Feldern müssen“, weiß Schäfer aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre.

Ebenso ungewiss sei, ob die Fahrbahnsanierung der B 483 Richtung Radevormwald, deren Umleitung teilweise an der Bever-Talsperre entlang führt, sowie die der Bau des neuen Radwegs an der K 5 zwischen Kleineichen und der Staumauer rechtzeitig fertiggestellt sein werden. „Das sind alles Sachen, die wir nicht abschätzen können“, betont Schäfer.

Darüber hinaus müssten Zuschauer von der Veranstaltung ferngehalten werden – und wo keine Gäste sind, da gibt es auch keine Bewirtung und folglich keine Einnahmen. Somit wäre das, neben den verringerten Einnahmen durch ein kleineres Starterfeld, ein zusätzliches finanzielles Risiko für den Verein.

Das Wichtigste sei jedoch die Gesundheit der Athleten und Helfer – wobei von Letzteren viele zur Corona-Risikogruppe zählen. „Hier sind wir als Veranstalter in der Pflicht“, betont Sven Schäfer.

Nach der Aufstellung aller Vor- und Nachteile sowie einer Nutzen-Kosten-Rechnung hat sich das Orgateam zur Absage des ATV-Triathlons im August entschieden – aus der Verantwortung heraus, eventuell finanziellen Schaden vom Verein und seinen Mitgliedern abzuwenden. Das sei der Hauptansatzpunkt, der jede weitere Entscheidung im Wesentlichen beeinflusst hat.