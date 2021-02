Lockdown-Kritik : Junge Liberale gegen verlängerten Lockdown

Alexander Steffen, Vorsitzender der Jungen Liberalen in NRW. Foto: David Renz Foto: David Renz

Düsseldorf Die Jugendorganisation der FDP distanziert sich vom Kurs der schwarz-gelben Landesregierung und übt scharfe Kritik an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Die Jungen Liberalen (Julis) in Nordrhein-Westfalen lehnen die Verlängerung des harten Lockdowns bis zum 7. März ab. „Glücklicherweise sinken die Inzidenzwerte in NRW stetig. Nun braucht es wieder Öffnungsperspektiven, um eine angemessene Verhältnismäßigkeit in der Abwägung zwischen gesundheitlichem Schutz, Existenzsorgen, psychischen Problemen und individuellen Freiheitsrechten zu erreichen“, sagte Alexander Steffen, Landesvorsitzender der Julis NRW. Ab Anfang März müsse NRW eine Vorreiterrolle im Umgang mit Corona einschlagen und einen verlässlichen regionalen Stufenplan orientiere, um Planungssicherheit zu schaffen.