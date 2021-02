Hückeswagener Viertklässler vor Schulwechsel : Fünftklässler anmelden an Real- und Hauptschule

in der dritten Februar-Woche können die nächsten Schüler der fünften Klasse an der Hückeswagener Montanus- und der Realschule angemeldet werden. Foto: dpa/Felix Kästle

Hückeswagen Nachdem an den Grundschulen die Halbjahreszeugnisse verteilt sind, sind jetzt die Eltern der Viertklässler gefordert. Denn die Fünftklässler des Schuljahres 2021/20212, das im August beginnt, können in der kommenden Woche an Montanus- und Realschule angemeldet werden.

Die Hauptschule, Weststraße 4, nimmt die Anmeldungen von Montag, 15. Februar, bis Freitag, 19. Februar, jeweils von 8 bis 12 Uhr, und zusätzlich am Donnerstag, 18. Februar, von 14 bis 17 Uhr, entgegen. Mitzubringen zu den Anmeldungen sind das aktuelle Halbjahreszeugnis im Original mit der dazugehörigen Empfehlung für die weiterführende Schulform, das Stammbuch, der Anmeldeschein, der Impfpass sowie gegebenenfalls schriftliche Belege über eventuell vorhandene Sorgerechtsregelungen. „Es müssen keine Termine vereinbart werden“, bestätigt Annette Binder vom Schulamt der Stadt. Bei Fragen ist das Schulsekretariat unter ☏ 02192 2133 zu erreichen.

In der städtischen Realschule, Kölner Straße 57, finden die persönlichen Anmeldegespräche ebenfalls in der kommenden Woche, 15. bis 19. Februar, statt – allerdings unter Corona-Schutzbestimmungen. Zur Vorbereitung dieser Gespräche wird dieses Jahr laut Annette Binder schon vorab eine digitale Anmeldung mit Terminabsprache angeboten. Zur Anmeldung müssen dann unter anderem der unterschriebene Ausdruck des Anmeldebogens, das aktuelle Zeugnis, die Schulform-Empfehlung, gegebenenfalls das Übergangsnachweisformular der Stadtverwaltung, das

Stammbuch mit Geburtsurkunde des Kindes und der Impfausweis mitgebracht werden. Rückfragen sind unter ☏ 02192 2304 möglich.

www.montanusschule.de.

www.realschule-hueckeswagen.de

(büba)