Helfen in Hückeswagen : Tausch-Schrank in der katholischen Kita Am Kamp

Tausch-Schrank in der katholischen Kita Am Kamp

Das ist der Tausch-Schrank in der Kita Am Kamp. Foto: Myriam Arenz

Hückeswagen Im katholischen Kindergarten Am Kamp gibt es ab sofort einen „Bücher- und Anderes-Schrank. Die Idee kam von einer Mitarbeiterin, die im Unverpacktladen ‚Krämerladen‘ in Wermelskirchen das Prinzip schon seit fast einem Jahr kennt.

Es ist eine schöne Idee, die auch in Pandemie-Zeiten für alle Hückeswagener erreichbar ist. Im katholischen Kindergarten Am Kamp gibt es ab sofort einen „Bücher- und Anderes-Schrank“, teilt Mitarbeiterin Myriam Arenz mit. „Die Idee kam von einer Kollegin, die im Unverpacktladen in Wermelskirchen das Prinzip schon seit fast einem Jahr kennt – und gerne nutzt“, sagt sie. In Pandemie-Zeiten, wenn auch den Kita-Mitarbeiterinnen etwas mehr Zeit bleibe, sei es nun möglich, solche Dinge umzusetzen. „Normalerweise geht so was ja im Kindergartenalltag unter oder muss ständig verschoben werden. Aber jetzt können wir uns dem guten Gewissens widmen“, sagt Myriam Arenz.