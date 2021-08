Angebot am Radweg : Ökumenische Initiative verleiht E-Bikes

Angebot am Radweg

Wipperfürth In Wipperfürth können Fahrradfreunde kostengünstig E-Bikes für Ausflüge und Touren ausleihen. Ansonsten sieht es entlang des Radwegs zwischen Bergisch Born und Marienheide damit mau aus.

E-Bikes sind ein Trend der Stunde, nicht zuletzt dank ihnen wächst das Interesse am Fahrradfahren. Und weil durch die elektrisch angetrieben Räder auch ältere und weniger mobile Menschen problemlos auf Tour gehen können, nimmt die Zahl der Pedelecs, wie E-Bikes auch genannt werden, kontinuierlich zu. Bei der Ökumenischen Initiative in Wipperfürth können interessierte Radler sich nun E-Bikes leihen, wie Franz-Josef Beul mitteilt, der sich in der Initiative ehrenamtlich engagiert und um den Rad-Verleih kümmert. Ansonsten sieht es mit dem Radverleih entlang des Radwegs eher recht mau aus.