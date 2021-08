Sonniges Wochenende in Hückeswagen : Neuer, kostenfreier Parkplatz an der Bever für Badegäste

Neuer, kostenfreier Parkplatz an der Bever für Badegäste

Die neue Parkmöglichkeit an der Zufahrt zur „Zornigen Ameise“. Foto: Stephan Büllesbach

Großberghausen Nach dem Wegfall der Parkmöglichkeiten zwischen Beverdamm und Oberlangenberg hat die Stadt eine Wiese nahe der „Zornigen Ameise“ fürs Parken ausgeschildert. Sie kann an diesem Wochenende erstmals genutzt werden.

Gut 200 Parkplätze fallen durch die Bauarbeiten am neuen Rad-Gehweg zwischen dem Beverdamm und Oberlangenberg weg. Aber selbst wenn der Radweg in wenigen Wochen fertiggestellt ist, wird es auf diesem Teilstück der K 5 keine Parkmöglichkeiten mehr geben, ist doch die Fahrbahn auf den Seitenstreifen verschwenkt worden, auf dem bislang Autos abgestellt werden konnten. Allerdings gibt es eine Alternative: An der Einfahrt zur „Zornigen Ameise“ stehen mehr als 200 zusätzliche Parkplätze zur Verfügung, teilt Roland Kissau vom Ordnungsamt mit.