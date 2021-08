Letzte Runde im Sommergarten Erkelenz : Stadt versteigert Fahrräder zugunsten von Flutopfern

Erkelenz Der Sommergarten im Ziegelweiherpark geht am kommenden Wochenende in die letzte Runde. Dabei warten die Veranstalter noch einmal mit einem ganz besonderen Höhepunkt auf.

(RP) Bei der großen Fund-Fahrradversteigerung im Ziegelweiherpark am kommenden Sonntag gibt es Schnäppchen auf zwei Rädern zu ergattern. Der Erlös geht an die Flutopferhilfe. Das kündigt jetzt die Stadt Erkelenz als Veranstalterin an. Was vor Jahrzehnten beim Lambertusmarkt begann, wurde in den vergangenen zwölf Jahren beim alljährlichen Fahrradfrühling erfolgreich fortgesetzt. In diesem Jahr bietet der „Sommergarten“ im Ziegelweiherpark die Kulisse für die Aktion. Zugleich findet an dem Tag die niederrheinische Fahrraderlebniswoche ihren Abschluss.