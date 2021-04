Gesprächsangebot in Gummersbach und Waldbröl : Trialog will helfen bei Ängsten und in seelischer Not

Trialog will helfen bei Ängsten und in seelischer Not

Nicht nur, aber gerade auch wegen der Corona-Krise sind momentan viele Menschen in Not. Dabei zu helfen, ihre Ängste abzubauen, will jetzt der Trialog der OGB. Foto: dpa Patrick Pleul/dpa, Patrick Pleul

Oberberg Die Oberbergischen Gesellschaft zur Hilfe für psychisch Behinderte (OGB) macht auch Betroffenen aus dem Nordkreis ein Gesprächsangebot. Das ist kostenfrei und startet im Mai.

Nachdem der Trialog bisher nur in der Kreisstadt stattfand und corona-bedingt seit mehr als einem Jahr ausgesetzt ist, gibt es jetzt einen Neustart an zwei Standorten. Ist doch nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie damit zu rechnen, dass die Zahl von Menschen in einer psychischen Krisensituation kreisweit steigt. Während am 6. Mai, 17 Uhr, der Trialog in Waldbröl im Festsaal des Kreiskrankenhauses beginnt, ist der Auftakt in Gummersbach am Mittwoch, 12. Mai, 17 Uhr, im ehemaligen Kantinengebäude, Moltkestraße 42.