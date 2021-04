Kostenpflichtiger Inhalt: ÖPNV der Zukunft in Oberberg : Wasserstoffbusse der OVAG sollen ab 2024 im Linienverkehr fahren

Ein Wasserstoffbus der RVK hält an der Haltestelle Bahnhofstraße. Die der OVAG fahren voraussichtlich erst ab 2024. Foto: Stephan Büllesbach

Oberberg Bei der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG) in Gummersbach laufen derzeit Planungen für den Linienverkehr der Zukunft. So sollen in drei Jahren die ersten Wasserstoff betriebenen Busse über Oberbergs Straßen rollen.