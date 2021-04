Natur im Oberbergischen : Bergischer Landschaftstag muss auch 2021 ausfallen

Oberberg Seit 2010 veranstalten die Biologische Station und der Oberbergische Kreis traditionell am ersten Septemberwochenende den Bergischen Landschaftstag.

Der Bergische Landschaftstag wird auch im Jahr 2021 ausfallen. Das haben die oberbergische Kreisverwaltung und die Biologische Station Oberberg am Mittwoch mitgeteilt. „Um die zeitlichen Vorgaben erfüllen zu können, müssten die Organisatoren im Oberbergischen Kreis die Aussteller kurzfristig anschreiben und damit auffordern, am Bergischen Landschaftstag teilzunehmen. Aber die Vorbereitung des Bergischen Landschaftstags ist mit einem großen Planungsaufwand für die Organisatoren und die teilnehmenden Aussteller verbunden“, heißt es in der Mitteilung.