Tipps der Polizei Oberberg : Biker sollten sich wie Sportler erst auf die neue Saison vorbereiten

Oberberg/Hückeswagen Zum Saisonstart hat die Kreispolizeibehörde wieder einige Tipps für Motorradfahrer parat, die Leib und Leben retten können. Autofahrer sollten jetzt verstärkt auf die Rückkehr der Biker in den Straßenverkehr achten.

Kaum kommt die Sonne wieder raus und wird es wärmer, sind auf Oberbergs Straßen auch wieder vermehrt Motorradfahrer zu sehen. In der Folge hat es bereits die ersten schweren Verkehrsunfälle mit Bikern gegeben: Allein zu Wochenbeginn gab es drei Unfälle mit Schwerverletzten in Radevormwald, Waldbröl und Gummersbach. Die Unfallursachen in diesen Fällen waren unterschiedlich, was aber auch generell gilt, wie Polizei-Sprecherin Kathrin Popanda mitteilt. Teilweise würden die Motorradfahrer von anderen Verkehrsteilnehmern zu spät gesehen oder falsch eingeschätzt, „aber auch riskante Fahrmanöver, Fahrfehler oder zu schnelles Fahren seitens der Biker führen zu Stürzen und Kollisionen“.