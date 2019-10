Musik in Hückeswagen : Saison der Schlosskonzerte startet

Hückeswagen Harfenist Tom Daun und Tenor Rafael Montero präsentieren unter dem Motto „Alte Klänge aus der Neuen Welt“ Musik aus Lateinamerika – als „Duo Parnaso Latino“.

Das erste Schlosskonzert der 54. Saison am kommenden Samstag im Saal des Heimatmuseums bestreiten Harfenist Tom Daun und Tenor Rafael Montero. Sie präsentieren unter dem Motto „Alte Klänge aus der Neuen Welt“ Musik aus Lateinamerika. Als „Duo Parnaso Latino“ widmen sich der Tenor und der Harfenist den Musiktraditionen der Neuen Welt: „Nach der Eroberung des Kontinents durch die spanischen Conquistadores entstand eine faszinierende Mischung aus indianischen und europäischen Musikstilen, angereichert um Rhythmen und Melodien der afrikanischen Sklaven“, heißt es in der Ankündigung. Im Konzert ergänzen die beiden Musiker diese „Alten Klänge aus der Neuen Welt“ mit Musik aus der spanischen Renaissance- und Barockzeit.

Die Karten für das Konzert kosten 15 Euro, sie gibt es in der Bergischen Buchhandlung und an der Abendkasse. Für Kinder bis zum 15. Lebensjahr ist der Eintritt frei. Wer mag, kann Karten auch telefonisch reservieren unter Tel. 02192 935451 oder per E-Mail an info@schlosskonzerte-hueckeswagen.de Die Karten liegen dann an der Abendkasse bis 19.45 Uhr bereit.