Amtsgericht Wipperfürth : Kölner Forensik überführt angeklagten Autofahrer

Ein 63-jähriger Hückeswagener musste sich jetzt vor dem Amtsgericht wegen eine Fahrt im berauschten Zustand verantworten. Foto: ddp

Hückeswagen Erst die Gerichtsmedizin lieferte eine Erklärung für die Ausfallerscheinungen eines Hückeswagener Autofahrers. Für die Gefährdung des Straßenverkehrs erhielt der 63-Jährige eine Geldstrafe vom Wipperfürther Amtsgericht.

Von Heike Karsten

Die Rechtsmedizin in Köln musste sich jetzt mit dem Fall eines 63-jährigen Hückeswageners beschäftigen. Der arbeitslose Kraftfahrer war bei einer nächtlichen Autofahrt auf der Rader Straße im Januar zwei Polizeibeamten aufgefallen, die aufgrund der unsicheren Fahrweise von Trunkenheit am Steuer ausgingen. Für dieses Vergehen musste sich der Hückeswagener jetzt am Wipperführter Amtsgericht zur Strafverhandlung einfinden.

Dort sagte auch eine Polizisten als Zeugin aus, die ihn angehalten hatte: „Der Angeklagte kam uns im Auto mit Fernlicht entgegen, ohne abzublenden“, erinnerte sich die Beamtin. Der Polizeiwagen habe daraufhin gewendet und sei dem Wagen nachgefahren. Der verfolgte Autofahrer sei „eckig“ um die Kurve gefahren und mehrmals schlagartig auf die Gegenfahrspur geraten. Die Polizei stoppte den Fahrer kurz vor dessen Wohnung und ließ sich die Papiere aushändigen. „Es dauerte alles sehr lange, so dass wir gedacht haben, er sei volltrunken“, fügte die Zeugin hinzu. Doch der Atem-Alkoholtest war negativ. Die an Ort und Stelle vorgenommene Urinprobe, wie auch das Ergebnis der Blutprobe, für die die Polizisten den Autofahrer ins Wipperfürther Krankenhaus mitgenommen hatten, deuteten weder auf Alkohol, noch auf einen Drogenkonsum hin. Die eingenommenen Medikamente, die der 63-Jährige den Beamten zeigte, verursachen keine Fahruntüchtigkeit.

Info Arznei kann Fahrtauglichkeit beeinträchtigen Gerichtsmedizin Die Forensische Toxikologie und Alkohologie der Uniklinik Köln beschäftigt sich mit dem Nachweis von Substanzen in Körperflüssigkeiten und Geweben vor dem Hintergrund rechtlicher Fragestellungen. Untersucht werden unter anderem Blut, Urin und Haare auf Medikamente, Betäubungsmittel und Alkohol. Berauschende Wirkstoffe Rund ein Fünftel aller zugelassenen Arzneimittel können nach den Angaben ihrer Hersteller die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Dabei handelt es sich überwiegend um Pharmaka wie Benzodiazepine, Antipsychotika und Antidepressiva.

Um der Sache auf den Grund zu gehen, wurde eine forensisch-toxikologische Untersuchung des Bluts angeordnet. Die Toxikologin der Uniklinik Köln bestätigte im Gerichtssaal die vorherigen Untersuchunge, bei gezielten Tests konnte jedoch eine höhere Konzentration von Clonazepam aus der Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine im Blut nachgewiesen werden. „Das Mittel wirkt schlaffördernd, muskelentspannend und beeinträchtigt die Motorik, was dem Eindruck der Polizeibeamten entsprechen würde“, sagte die Forensikerin. Da auch die vom Angeklagten angegebenen Medikamente im Blut gefunden wurden, hielt das Gericht eine Verwechslung der Blutprobe für ausgeschlossen.Ebenfalls wurden verstärkende Wechselwirkungen ausgeschlossen.

Der Angeklagte, der in dieser Nacht seiner Frau etwas zu deren Arbeitsstätte nach Radevormwald gebracht hatte, lieferte zu jeder angesprochenen Ausfallerscheinung eine eigene Begründung. So sei er Schlangenlinien gefahren, weil am Straßenrand Autos parkten, denen er ausweichen musste. „Bei der Urinprobe habe ich mich festhalten müssen, weil die Straße abschüssig war“, war eine Erklärung zu seinen Gleichgewichtsstörungen. Er beteuerte, kein Mittel mit dem Wirkstoff eingenommen zu haben. „Bitte glauben Sie mir, ich sage die Wahrheit“, sagte der Angeklagte, der von einem Anwalt vertreten wurde.

Das Gericht hielt den Hückeswagener aufgrund der Fakten jedoch für überführt. „Ich bin überzeugt, dass es sich bei Ihren Angaben um Schutzbehauptungen handeln muss. Das in der Blutprobe gefundene Mittel passt genau zu den Ausfallerscheinungen. Sie hätten die Fahrt beim Eintreten der Symptome unterbrechen müssen“, betonte die Staatsanwältin.