Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Köhlers irrwitzige Magie in vierter Auflage

Christopher Köhler überzeugte sein Publikum im gut besuchten Kultur-Haus Zach am Samstagabend. foto: köhler. Foto: C. Köhler

Hückeswagen Das Publikum im gut gefüllten Kultur-Haus durfte nicht nur zuschauen, sondern musste auch selbst aktiv werden. Die Besucher erlebten 90 Minuten Comedy, Magie und Improvisation.

Der misslungene Trick, bei dem sich Magier Christopher Köhler einen Zimmermannsnagel in die Hand rammte, war schmerzhaft, hat seine Karriere aber angekurbelt. Kein Wunder, dass der Kölner auch noch nach mehreren Jahren gerne davon berichtet und einen ähnlichen Trick in seinem Programm hat. So auch bei seinem vierten Auftritt im Kultur-Haus Zach. Diesmal war kein versteckter Nagel im Spiel, sondern das Handy einer Zuschauerin, das in Gefahr geriet, mit einem Hammer zertrümmert zu werden. Diesmal gelang der Trick, wie viele andere auch – wenn auch längst nicht alle. Die scheinbar misslungenen Zauberkunststücke waren beabsichtigt und zielten auf die Lachmuskeln der Zuschauer ab.

Das Publikum im gut gefüllten Kultur-Haus durfte aber nicht nur zuschauen, sondern musste auch selbst aktiv werden. Immer wieder holte Köhler sich „Assistenten“ auf die Bühne, was von dem Comedian einiges an Schlagfertigkeit und Improvisationstalent erforderte. „Es wird ein Abend voller Chaos“, kündigte Christopher Köhler an, ohne zu übertreiben. Die Show war quirlig, witzig und temporeich. Zuschauer Edgar Klein war anfangs skeptisch: „Es ist selten, dass so viel Publikum mit einbezogen wird. Aber er macht nicht nur Klamauk, sondern hat schon was drauf“, ließ er sich im Laufe der 90-minütigen Show überzeugen.