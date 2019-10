Hückeswagener Familie hilft : Eine Mal-Box für krebskranke Kinder

Hückeswagen Mit Sport-Veranstaltungen sammelt die Hückeswagener Familie Voß Geld für krebskranke Kinder. Bis zum Jahresende soll die Bartlena-Stiftung gegründet werden. Erstes Projekt ist die MalWeiter-Box, die jetzt beim Survivor-Day in Köln vorstellt wurde.

Vor einem Jahr gründete der Hückeswagener Roland Voß mit seinen Töchtern Laura und Alena die gemeinnützige Gesellschaft „Sports for Charity“, um mit Sportveranstaltungen die bei der Deutschen Krebsstiftung angeschlossenen Fördervereine zu unterstützen. „Derzeit fließen unsere Erlöse und Spenden aus den Veranstaltungen und Events in die in Gründung stehende Bartlena-Stiftung, die außermedizinische Begleittherapien wie Kunst- und Musiktherapien fördern wird“, kündigt der Geschäftsführer an.