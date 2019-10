Kreuzkirche Hückeswagen : Mitreißender Gottesdienst für Jugendliche

Hückeswagen Beim fünften Jugendgottesdienst „rooted“ der Kreuzkirche in diesem Jahr spielte die Band „ELI Worship“

Gekommen waren junge Christen, um Gott zu loben, ihn anzubeten und zu ehren. „Anbetung“ und „Verehrung“ lautet auch die Übersetzung von „Worship“. Für den passenden Rahmen hatte das Organisationsteam der Kreuzkirche gesorgt, darunter Jeremy Weischeid (17), Simon Kepper und Jordyn Schulz-Andres (17) samt elterlicher Unterstützung. Sie hatten den Kirchenraum passend umgestaltet: Die Stühle wurden gegen Paletten mit Sitzkissen ausgetauscht, die Wände per Lichtanlage farbig beleuchtet und die Fenster mit Lichterketten behangen. In diesem stimmungsvollen Ambiente kamen etwa 70 Jugendliche und junge Erwachsene aus verschiedenen Gemeinden zusammen, um gemeinsam ihren Glauben zu leben. „Lasst uns einfach einen geilen Abend haben“, forderte der Sänger und Gitarrist der Band zum Mitsingen und Tanzen auf.

„In der Bibel lassen sich keine Konfessionen finden, auch nicht bei mehrmaligem Lesen“, freute sich Helfer Heiko Schulz-Andres über die religiöse Vielfalt. So zählte Noah (13) von der Gemeinde Scheideweg ebenso zu den Gästen wie Lynn. „Der Gottesdienst war schon echt cool“, sagte die 14-Jährige. Sie kannte zwar nicht alle Lieder, konnte sie aber dank der an die Wand projizierten Texte trotzdem mitsingen.

Es war bereits der fünfte Jugendgottesdienst „rooted“ der Kreuzkirche in diesem Jahr. „Wir sind Anfang des Jahres gestartet und noch in der Aufbauphase“, berichtete Jeremy Weischeid. Die meisten dieser christlichen Veranstaltungen werden von der hauseigenen Band „Children of Light“ musikalisch gestaltet, für externe Bands und Prediger steht der Jugend jedoch ein Budget zur Verfügung. Daher freute sich das Organisationsteam, mit „ELI Worship“ eine bekannte Band aus der christlichen Musikszene zu Gast zu haben. Die Musiker übernahmen auch gleich die „Message“ – und somit die Predigt –, die die Botschaft hatte, dass Gott auch Fehler verzeiht und in schwierigen Situationen den Menschen zur Seite steht.