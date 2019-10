Schulausschuss in Hückeswagen : Von der Schule in die Ausbildung nicht mehr „in“

Ein Auszubildender demonstriert in einer Werkstatt das Gasschweißen. In Hückeswagen entscheiden sich immer mehr Schulabgänger gegen eine Lehre. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Hückeswagen Raus aus der Schule, rein in die Berufsausbildung: Das war in früheren Generationen noch der Regelfall. Inzwischen ist die Lehre im direkten Anschluss an die Pflichtschulzeit bei jungen Leuten nicht mehr erste Wahl.

Insgesamt 129 Jugendliche haben vor den großen Ferien die weiterführenden Schulen der Stadt mit dem Abschlusszeugnis verlassen. 14 von ihnen wurden aus der Erich-Kästner-Schule entlassen, 43 aus der Hauptschule und 72 aus der Städtischen Realschule. Für die große Mehrheit der Abgänger ist damit die eigene Schulzeit aber noch nicht beendet: 83 von ihnen wechselten auf weiterführende Schulen, größtenteils auf eines der Gymnasien in den Nachbarstädten. Bei knapp zwei Dritteln von ihnen handelt es sich um ehemalige Realschüler. Die Zahlen nannte Annette Binder von der Stadtverwaltung jetzt im Schulausschuss.

Raus aus der Schule, rein in die Berufsausbildung: Das war in früheren Generationen noch der Regelfall, vor allem nach dem Besuch der Hauptschule, meistens aber auch nach Abschluss der Realschule mit der „Mittleren Reife“ in der Tasche. Inzwischen ist die Lehre im direkten Anschluss an die Pflichtschulzeit bei den jungen Leuten längst nicht mehr die erste Wahl. Auch das belegen die Statistiken der Stadt: Demnach haben sich nur etwa 27 Prozent der Schulabgänger 2019 für eine sofortige Ausbildung als Start ins Berufsleben entschieden.

Als „erschreckend niedrig“ wertete Jürgen Becker (SPD) in der Ausschuss-Sitzung diese Quote. Jörg von Polheim (FDP) sah es ebenso: Damit entspreche das Wahlverhalten von Schulabgängern in der Kleinstadt dem allgemeinen und sehr bedenklichen Trend in Deutschland. Das sei „generell ein Riesenproblem“ auch für die heimische Wirtschaft und die ausbildenden Betriebe, die oft die von ihnen angebotenen Lehrstellen nicht mehr besetzen könnten. In der Folge verschärfe sich der Fachkräftemangel im Handwerk, aber auch in Industrieberufen. Eine Trendwende zeichnet sich auch auf längere Sicht nicht ab.

(bn)