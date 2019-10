Vereinsleben in Hückeswagen : CVJM feiert 163. Jahresfest im Café KiWie

Vereinsleben in Hückeswagen

Der CVJM in Hückeswagen feierte am Samstag sein 163. Jahresfest.

Wiehagen Mit einem großen Buffet feierten 20 Mitglieder des CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) am Samstagabend ihren 163. Jahrestag. Zuvor wurde mit Prädikant Friedrich Ruhwedel ein Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert.

Herbstlich dekoriert waren die Tische im Evangelischen Gemeindezentrum KiWie in Wiehagen. Mit einem großen Buffet feierten 20 Mitglieder des CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) am Samstagabend ihren 163. Jahrestag. Zuvor wurde mit Prädikant Friedrich Ruhwedel ein festlicher Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Zum Hauptthema hatte Ruhwedel die Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15b) aufgegriffen. Viele Menschen sehnen sich nach Frieden und scheitern doch daran, ihn zu leben.

In seiner Predigt ging Ruhwedel der Frage nach, wo Friede und Unfriede überhaupt auftauchen. „Der Friede fängt im Kleinen, in einem selbst, im Herzen an“, sagte er. Das Gebet könne innere Ruhe und Frieden geben. „Wir können den Frieden zum Beispiel an den nervigen Nachbarn weitergeben und uns gegenseitig unterstützen“, gab Ruhwedel den Gottesdienstbesuchern einige Denkanstöße mit auf den Weg. Vorbereitet und mitgestaltet wurde die feierliche Rüststunde von der zweiten Vorsitzenden, Eta Brülls und Elke Thiemann.