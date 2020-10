Orts- und Straßennamen in Hückeswagen : Landleben nahe der „Milchstraße“

Scheuer Vom Pflügen mit dem Pferd bis zum automatischen Melk- und Fütterungsroboter – diese Entwicklung hat sich innerhalb von 60 Jahren bei der Familie Busch auf dem Hof abgespielt. Auch viele Kinder und Jugendliche nehmen Anteil am Hofgeschehen.

„Meine Großeltern Laura und Hugo Busch aus Hönde in Radevormwald haben den Hof Scheuer im Jahre 1898 gekauft, den meine Eltern Emil und Erna Busch als Hofnachfolger weiterführten“, sagt Manfred Busch. Weiter erzählt er über die Herausforderungen, die sich ihm schon in jungen Jahren stellten. „Mein Vater starb 1958, meine Mutter nur ein halbes Jahr später. Ich war Vollwaise mit 16 Jahren“, erinnert sich der heute 77-Jährige, der mittlerweile stolzer Uropa von vier Urenkeln ist.

Mit 21 Jahren heiratete Manfred Busch und kümmerte sich von da an nicht mehr allein, sondern gemeinsam mit seiner Frau Inge um den weiteren Aufbau des Hofes. Das landwirtschaftliche Leben bedeutete für sie körperlich harte Arbeit: Melken mit der Hand, Pflügen mit einem Pferdegespann, und der Erntetransport mit dem Pferdewagen. Auf diesem wurden auch die gefüllten Milchkannen des Hofes und die der Nachbarn gesammelt und zur Kneipe Voss, später Overland, an die Hauptverkehrsstraße gebracht, wo sie vom Milchwagen der Spedition Vesper abgeholt und zur Molkerei gebracht wurden. Die heutige Bundesstraße 483 wurde deshalb auch gerne als „Milchstraße“ bezeichnet. Elektronische Kühlung war damals nicht denkbar, daher wurden die Milchkannen an warmen Tagen zu Fuß in den im Tal liegenden Scheuerbach zum Kühlen gebracht. Erst 1961 konnten manche Arbeitsgänge durch den ersten Trecker erleichtert werden.