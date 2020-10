Kostenpflichtiger Inhalt: Wochenmärkte in Mönchengladbach : Feine Kleinigkeiten auf dem Wickrather Markt

Der Wochenmarkt in Wickrath teilt sich den Platz mit Autos. Das Angebot ist klein, aber vielfältig. Foto: Anika Reckeweg

Wickrath Der Wochenmarkt ist nur etwas für Traditionalisten? Keineswegs. In jüngster Zeit entdecken mehr Menschen das Angebot. Wir erkunden die Besonderheiten in den Stadtteilen. Heute in Wickrath.