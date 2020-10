Gymnasium in Wipperfürth : St.-Angela-Schüler machen physikalische Experimente

Hückeswagen/Wipperfürth Die Studenten machen mit den Achtklässlern Experimente in verschiedenen Bereichen der Physik. Thermische, mechanische und elektrische Experimente stehen auf dem Programm.

MINT – die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – ist nicht bei allen Schülern beliebt. Vermutlich auch, weil Vieles im Unterricht oft eher theoretisch bleiben muss. Die Zusammenarbeit des St.-Angela-Gymnasiums in Wipperfürth, das auch viele Kinder und Jugendliche aus Hückeswagen besuchen, mit der Universität Siegen geht in genau diese Richtung. „Bei MINT on Tour sind zehn Studenten aus Siegen in Schulen zu Gast und machen physikalische Experimente mit den Kindern“, sagt Lehrerin Brigitte Angstmann, die das Projekt am katholischen Gymnasium betreut.