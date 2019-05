Einsatz in Straßweg : Feuerwehr löscht Rußbrand in einem Kamin

Hückeswagen Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte eine ungewohnte Rauchentwicklung sowie einen untypischen Geruch.

Einsatz für die Löschgruppe Straßweg und den Löschzug Stadt der Hückeswagener Feuerwehr am Montagmittag gegen 12 Uhr: Wie Sprecher Morton Gerhardus mitteilte, handelte es sich dabei um einen Rußbrand in einem Kamin eines Gebäudes in Straßweg. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte eine ungewohnte Rauchentwicklung sowie einen untypischen Geruch. Mit einer Wämebildkamera kontrollierte ein Trupp unter Atemschutz von innen sowie von außen über die Drehleiter den Kamin. „Parallel dazu wurde ein Löschangriff für den Brandschutz vorgehalten“, berichtetet Gerhardus. Der hinzugerufene Schornsteinfeger kontrollierte ebenfalls den Kamin und nahm weitere Maßnahmen auch über die Drehleiter vor. Während des Einsatzes war die angrenzende Landstraße 68 einseitig gesperrt. Nach fast zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet, heißt es in der Pressemitteilung des Feuerwehrsprechers.