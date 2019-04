Gut gemacht : kfd spendet für Bedürftige in Litauen

Hückeswagen Die kfd Hückeswagen unterstützt übers Jahr mit dem erlös aus ihren unterschiedlichen Aktionen mehrere soziale Projekte, in Indien, Ghana, Nigeria, Bolivien und Litauen. Aus dem baltischen Land war jetzt wieder Pfarrer Virginijus Veprauskas zu Gast in der Schloss-Stadt.

Von dem im vorigen Jahr gesammelten Geld für soziale Projekte in aller Welt überreichte jetzt Anke Piontek, Kassiererin der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd), eine Spende über 500 Euro an den litauischen Pfarrer Virginijus Veprauskas, der sich jetzt wieder in der Schloss-Stadt aufhielt. Dieser sammelt Spenden für finanziell schwache Familien sowie Lernmaterialien, die am Ort dringend für Schulen und Kindergärten benötigt werden.