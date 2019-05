Für Geübte : ADFC lädt zu anspruchsvoller Mountainbike-Tour ein

Hückeswagen Die Mountainbike-Tour ab Hückeswagen führt in weiten Teilen entlang der ehemaligen „bergischen Eisenstraße“ bis hinauf auf den Blockhaus bei Eckenhagen.

Diese Fahrt ist wohl nichts für Anfänger: Für kommenden Samstag, 4. Mai, lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) zu einer anspruchsvollen Mountainbike-Tour ab Hückeswagen ein. Sie führt in weiten Teilen entlang der ehemaligen „bergischen Eisenstraße“ bis hinauf auf den Blockhaus bei Eckenhagen. „Über diese Wege wurde seit dem Mittelalter für mehrere Jahrhunderte Eisen aus dem Siegerland und auch andere Waren mit Pferdefuhrwerken ins Bergische Land transportiert“, erläutert Organisator Matthias Müssener. Auf der Tour ließen sich einige, selbst heute immer noch sichtbare Spuren dieser alten Transportwege und der an den Wegen liegenden Gewerbeansiedlungen entdecken. Der Rückweg von Eckenhagen erfolgt über das gewöhnliche Straßennetz. Obwohl die alten Fuhrwege, wenn möglich, hauptsächlich über Höhenrücken verliefen, werden auf dieser Tour reichlich Höhenmeter – etwa 1400 Meter – absolviert. „Daher sind eine gute Kondition und ein Mountainbike erforderlich. E-Mountainbikes sind ebenfalls willkommen“, schreibt Müssener. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr Uhr auf dem Etapler Platz vor der Bäckerei von Polheim. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. ADFC-Mitglieder können kostenlos mitfahren. Über eine kleine Spende (drei Euro) von Nichtmitgliedern würde sich der ADFC sehr freuen. Tourteilnehmer können auch gerne in Wipperfürth oder Ohl zur Gruppe hinzustoßen. Müssener bittet um eine Voranmeldung unter Tel. 0170 2803422 oder per E-Mail an: matthias.muessener@adfc-berg.de bis Freitag, 3. Mai.