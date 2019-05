Jahresversammlung Pfarrcäcilienchor : Katholischer Kirchenchor sucht Sänger

Chorleiterin Christine Langmaack bei der Probe des Kirchenchores. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Nach mehreren Heiligen Messen, die der Chor gestaltete, kündigen Leiterin Christine Langmaack und die Vorsitzende Claudia Pille ein großes Chorkonzert an – Arbeitstitel: „Northern Highlights“, geplanter Termin: Sonntag, 24. November.

Nachdem Inga Kuhnert, die langjährige Leiterin des katholischen Kirchenchors, Anfang 2017 ihre Wirkungsstätte in Richtung Radevormwald verlassen hatte, war der Chor durch eine unruhige Zeit gegangen. Doch mit der neuen Chorleiterin Christine Langmaack, die Mitte des Vorjahres ihren Posten übernahm, war der Chor wieder in ruhigere Fahrwasser gelangt. Nach mehreren Messen, die der Chor gestaltete, zuletzt die Erstkommunion am vergangenen Sonntag, kündigten Langmaack und die Vorsitzende des Chors, Claudia Pille, nun ein großes Chorkonzert noch in diesem Jahr an. „Das Konzert mit dem Arbeitstitel ‚Northern Highlights‘ ist für Sonntag, 24. November, am späten Nachmittag geplant. Ob der Termin bleibt, muss noch final geklärt werden. Es wird aber auf jeden Fall rund um das Cäcilienfest, unserem Namenstag, stattfinden“, sagte Pille.

Der Titel sei deshalb so gewählt worden, weil im Konzert hauptsächlich Werke zeitgenössischer Komponisten aus Nordeuropa gesungen würden, sagte Langmaack. „Das ist bei vielen Chören gerade in, aber die Stücke sind einfach auch wunderschön“, sagte sie. Auch beim Chor habe sie kaum Überzeugungsarbeit leisten müssen. „Wir haben das ‚Ubi Caritas‘ des norwegischen Komponisten Ola Gjelio schon gesungen, was beim Chor sehr gut angekommen ist“, sagte Langmaack. Andere Komponisten, deren Werke berücksichtigt würden, seien der Waliser Karl Jenkins und der Litauer Erik Ešenvalds. „Vielleicht kommt auch noch etwas vom Norweger Edvard Grieg dazu, das ist aber noch nicht sicher“, sagte die Chorleiterin. Von Jenkins werde ein Stück mit dem Titel „Northern Lights“ gesungen. „Das haben wir, zumindest im Arbeitstitel, zu ‚Northern Highlights‘ gemacht“, sagte Pille.

Info Proben finden an jedem Montag statt Hinweis Die Proben des Pfarrcäcilienchores finden montags, 20 bis 21.30 Uhr, im Gemeindehaus an der Weierbachstraße statt. An Feiertagen finden keine Proben statt. Während der Schulferien probt der Chor eingeschränkt. Info Claudia Pille, E-Mail: pilleclaudia@t-online.de, Tel. 02192 6292.

Unterstützt werde der Chor beim Konzert vom Ehepaar Michael und Regina Lewirt am Cello und Klavier. „In den Stücken von Jenkins werden die beiden mitwirken. Alle Stücke, die wir von dem Waliser singen werden, sind dem Oratorium ‚A Mass For Peace: The Armed Man‘ entnommen“, sagte Langmaack. Insgesamt solle es jedoch eine Mischung aus weltlicher und geistlicher Literatur werden. Alle seien jedoch modern und zeitgenössisch, sagte Pille: „Wir haben gerade eine Phase im Chor, in der es eher modern zugeht. Aber das kommt bei den Sängerinnen und Sängern gut an.“ Langmaack ergänzte schmunzelnd: „Ich wollte einfach nicht wieder Bach, Mozart und Haydn machen.“