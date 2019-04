Persönlich : Reiter begleiten das Hochzeitspaar

Hückeswagen Die Hückeswagener Standesbeamtin Ursula Thiel sorgte für eine unvergessliche Trauung.

Im Heimatmuseum haben sich Sarah Freihoff und Richard Hain im Heimatmuseum im Schloss das „JaWort“ gegeben. Sarah ist in Hückeswagen groß geworden und wohnt mittlerweile in Richards Heimatstadt Wermelskirchen. Doch ihr Herz schlägt für Hückeswagen, daher hat sich das Paar auch in der Schloss-Stadt trauen lassen. Die Standesbeamtin Ursula Thiel hat für eine unvergessliche Trauung gesorgt. Zudem ist Sarah begeisterte Reiterin und seit 1998 im Reit- und Fahrverein Hückeswagen aktiv. Somit durften die Vierbeiner nicht fehlen und begleiteten die beiden ins Eheglück.