TV Winterhagen : Prellballer verpassen Platz auf Treppchen

Hückeswagen Thomas Mörch, Ulrich Sandt, Martin Kammler, Michael Köthe und Trainer Hans-Otto Köthe hatten sich viel vorgenommen für die 56. Deutschen Prellball-Meisterschaften in Kierspe.

Mit großen Zielen waren die Prellballer M 40 des TV Winterhagen zu den 56. Deutschen Prellballmeisterschaften der Senioren nach Kierspe gefahren. Am Ende reichte es nicht für einen Treppchen-Platz für Thomas Mörch, Ulrich Sandt, Martin Kammler, Michael Köthe und Trainer Hans-Otto Köthe. In der Vorrunde verlor der TVW sein erstes Spiel gegen den TV Kierdorf mit 26:27. Auch das zweite Spiel ging verloren: 27:29 gegen den MTV Eiche Schönebeck. „Wir hatten nichts mehr zu verlieren“, sagte Köthe. Und so gewannen seine Mannen beide Partien gegen die SG Arbergen Mahndorf mit 37:29 und gegen den SV Kehlen mit 37:33. In einer Endscheidungsrunde mussten die Plätze zwei bis vier ausgespielt werden. In beiden Spielen setzte sich der TVW gegen den SV Kehlen mit 17:11 und den MTV Eiche Schönebeck mit 20:15 durch und wurde Gruppenzweiter. Am zweiten Tag ging es gegen den SV Werder Bremen – hier gab es eine 28:36-Niederlage. Der Traum vom Treppchen war ausgeträumt. Bremen wurde Deutscher Meister Im Spiel um Platz fünf siegte der TVW gegen Schönebeck mit 31:30.