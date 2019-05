Golf-Clubs laden ein : Golf-Erlebnistag in Dreibäumen

Hückeswagen Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren und Spaß haben“ lädt der Golfclub Dreibäumen für Sonntag gemeinsam mit etwa 400 Golfanlagen in Deutschland zum elften bundesweiten Golf-Erlebnistag ein.

Wer regelmäßig mit dem Auto am Golfplatz in Dreibäumen vorbeifährt, den kribbelt es vielleicht gelegentlich mal in den Fingern, diesen einst als elitär verschrieenen Sport selbst einmal unverbindlich auszuprobieren. Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren und Spaß haben“ lädt der Golfclub Dreibäumen für kommenden Sonntag, 5. Mai, 11 bis 15 Uhr, gemeinsam mit etwa 400 Golfanlagen in Deutschland zum elften bundesweiten Golf-Erlebnistag ein. Am Sonntag ist jeder auf der Golfanlage in Stoote willkommen. „Eine perfekte Gelegenheit, den schönen Sport mit dem kleinen weißen Ball unverbindlich auszuprobieren. Denn Golf ist ein Sport für Jedermann. Die Ausrüstung wird gestellt. Mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung“, erläutert Vizepräsident und Spielführer Erich Buchholz in der Ankündigung. Ganz gleich, ob Kinder oder Erwachsene – alle erleben hautnah die Faszination des Golfsports mit garantiertem Spaßfaktor: Auf einem Übungsplatz, der so genannten „Driving Range“, erhalten die Golfentdecker Tipps von erfahrenen Trainern und probieren gemeinsam die verschiedenen Spielsituationen im Golfsport aus. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.