Polizist Luan erzählt in Hückeswagen aus seinem witzigen Alltag : Comedyabend im Kultur-Haus Zach auf schwäbisch-albanische Art

Polizist Luan erzählt in Hückeswagen aus seinem witzigen Alltag

Hückeswagen Polizist Luan mit Migrationshintergrund stellt am Freitag, 15. Oktober, seine „Luan Comedy Show“ vor und gibt dabei einen Einblick unter anderem in seinen witzigen Berufsalltag.

Luan ist mit Sicherheit einzigartig unter Deutschlands Komikern. Denn Luan ist ein albanisch-schwäbischer Polizist. Nun ist er im Bergischen live auf der Bühne zu erleben: Am kommenden Freitag steht Luan vor der Freitreppe des Kultur-Hauses Zach.

„In den 90er Jahren als Kind mit seinen Eltern aus dem Kosovo nach Deutschland geflüchtet, am Stuttgarter Hauptbahnhof gestrandet, ohne Perspektive, nur geduldet, dient Luan heute dem deutschen Staat und ist somit das Musterbeispiel erfolgreicher Integration“, heißt es in der Pressemitteilung. Auch dem letzten Skeptiker werde damit klar: „Die kommen gar nicht hierher, um unser Land zu klauen. Die kommen sogar her, um es zu schützen.“