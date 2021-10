Selbsthilfe-Truck am Bergischen Berufskolleg : Eine etwas andere Hilfe zur Selbsthilfe

Selbsthilfetruck NRW am Berufskolleg: Heike Trapphoff (l.), Regina Schulte von der Selbsthilfe-Kontaktstelle und Pantomime Manfred Pomorin. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wipperfürth Der Selbsthilfe-Truck NRW machte am Donnerstag Station am Berufskolleg in Wipperfürth, das auch viele Hückeswa-gener Schüler besuchen. Ziel der Aktion war es, Jugendlichen das Prinzip von Selbsthilfegruppen näherzubringen.